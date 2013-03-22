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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 16:33 BJT

欧洲汇市：瑞郎持稳，塞浦路斯引发的避险情绪主导交投

瑞士信贷分析师Sireen Haralji表示，欧洲的发展已使欧洲央行降息的可能性升高，那将拉低欧元。

尽管瑞郎兑欧元随着危机发展已走坚，但仍未到瑞士央行2011年9月为瑞郎所设的1.20上限。

瑞郎/美元持稳纽约收盘水准，报0.9461。

瑞郎/欧元周五变动也不大，报1.2207。(完)

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