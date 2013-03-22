重发-《离岸人民币综述》点心债发行市场供需两旺，俄罗斯债闻“塞”变色

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记者 李珊珊

路透香港3月22日 - 中国农历年后如涓涓细流的点心债初级市场，终于迎来大型的发行案。金地集团、五矿集团等约70亿元人民币供给面世，为焦急等待投资标的点心债市场注入新的交投动力。

两会结束后，投资者对于中国经济前景更加笃定，这也令市场对于中国企业的点心债发行格外嘱目。

“市场等着新发行等很久了，”一基金经理人说，“两会结束，中国经济已确定呈现平稳复苏，央行货币政策虽然是由中性偏松转成中性偏紧，但毕竟还是中性...所以市场更期待看到一些中国企业进来。”

综合房地产商--金地集团打破了中国房企在美元市场筹资的惯例，发行了20亿元五年期债券，年息5.625%，并获得超过80亿元资金认购；另外，在纳斯达克上市的高科技公司世纪互联的10亿元点心债，也获得得42.5亿元资金追逐。

而国企五矿集团的三年期点心债，更是吸引了超过120亿元的订单，该笔债最终发行25亿元，年息在3.65%，其中国际央行买入了16%。

假期因素影响，农历年后三周点心债发行量不到20亿元，自上周五以来即达到逾70亿元。

德意志银行大中华区高级策略师刘立男估计，第二及第三季点心债供给量大致在700亿元左右，较第一季的600亿元小幅增长。影响这个估计的变数为CNH筹资成本以及全球风险胃纳走向。

她指出，短期内点心债收益率可能会在目前水准徘徊，并稍稍有些向上的压力，主要是因为点心债收益率已经来到2011年10月以来的低点，令债券价格吸引力降低。此外，第二季的净供给量可能大过第一季。

**二级市场：俄罗斯点心债闻塞色变**

上述点心债发行后在二级市场持续了多头走势，至周五金地集团新债收益率报5.571/5.471%，较票面利率跌约1%。

不过，不是所有的点心债在二级市场都是风风火火，年初在点心债市场频频亮相的俄罗斯银行债券，则受到塞浦路斯事件殃及，价格明显回软。

塞浦路斯爆出开征存款税风波后，俄罗斯第二大银行VTB capital去年10月发行的三年期点心债遭逢不小卖压，周五收益率报4.398/4.091%，较上周五的约3.80%水平回弹了将近60个基点。

债券交易员指出，由于俄罗斯与塞浦路斯关系紧密，令稍早涨势较大的俄罗斯机构的点心债也成为箭靶，预料在此事件获致解决之道前，俄罗斯相关点心债走势仍较为脆弱。

欧盟已向塞浦路斯发出最后通牒，要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

塞浦路斯事件是欧债危机"涟漪效应"又一例子，塞浦路斯大量持有希腊债权，希腊债务危机后导致银行业所持的部位大量亏损，并需要注入新资本。然而该国银行业规模占其国内生产总值(GDP)的7倍，政府无力纾困只好转向欧盟求援。而地缘关系及英国殖民地背景，大量俄罗斯新移民涌入塞浦路斯，使得外国人存款户占总存款户比例达到37%，迫使俄罗斯在此事件不能袖手旁观。

然而，也有市场人士指出，与其美元债相较，俄罗斯机构的点心债跌势有点过度，逢低承接的机会出现。

德银在一份报告中指出，先现表现抢眼的高收益债后市较为脆弱，建议投资者可加码先前表现较为落后的投资等级债券。

欲浏览花旗亚洲点心债高收益(HY)及投资级别(IG)收益曲线比较，请点选(link.reuters.com/ryd86t)

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中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 15,559.2 43 2. 渣打 7,512.5 21 3. 法国巴黎银行 7,388.3 24 4. 澳洲国民银行 2,000.0 3 5. 中银 1,876.7 2

**本周市场动态**

--中国人民银行副行长易纲接受路透专访时表示，在央行行长周小川留任的背景下，中国将加快资本项目开放的改革步伐。

--台湾央行表示，与中国人民银行的本币互换协议已在积极进行当中，并且希望台湾与中国的换汇额度不低于新加坡、韩国的水准。待本币互换协议完成后，人民币才有可能纳入外汇存底。

--台湾央行表示，本地外汇指定银行至3月14日止，人民币存款总计达134亿元。