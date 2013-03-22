台湾央行:共发行3,612亿台币存单，存单余额增188.5亿

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透台北3月22日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,612亿台币存单，若相较存单到期金额3,423.5亿，存单发行余额增188.5亿。
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 3,532.00 91天期 0.93 55.00 182天期 1.05 25.00
央行上日共发行5,040亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,262亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为5亿台币；累计超额准备为负186亿台币，加计前期1%的超额准备为982亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。