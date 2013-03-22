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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 16:52 BJT

台湾央行:共发行3,612亿台币存单，存单余额增188.5亿

路透台北3月22日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,612亿台币存单，若相较存单到期金额3,423.5亿，存单发行余额增188.5亿。

央行存单各天期发行金额如下： 　天期 　利率% 金额(亿台币) 　28天期 0.87 3,532.00 　91天期 0.93 55.00 182天期 1.05 25.00

央行上日共发行5,040亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,262亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为5亿台币；累计超额准备为负186亿台币，加计前期1%的超额准备为982亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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