更新版-欧洲政经：塞浦路斯向俄罗斯求援谈判未果，选项所剩无几

(新增俄罗斯财长谈话内容)

* 俄罗斯财长称谈判没有结果

* 称俄罗斯投资人对塞国油气及银行不感兴趣

* 称欧盟纾困决议前不进行贷款协商

* 这导致塞国避免金融瓦解的选项减少

路透莫斯科3月22日 - 在莫斯科举行的俄罗斯资助塞浦路斯协商结束，但未有结果，使得塞国在周一之前筹措数十亿欧元资金以避免金融体系瓦解的选项减少。

俄罗斯财政部长Anton Siluanov周五表示，双方进行两日协商后未谈出新结果，并称俄罗斯投资人对于塞浦路斯海外油气储备不感兴趣。

“就俄罗斯方面而言，谈判已经结束，”Siluanov向记者表示。

塞浦路斯财政部长Michael Sarris与Silunanov的谈判在上日破局，甚至展延25亿欧元(32亿美元)贷款展延的协商都没达成协议，致使Sarris无功而返。

Sarris周四表示，协商涉及俄国斯投资塞浦路斯的银行及能源资源。

Silunanov表示，塞浦路斯提出的架构，是创造一家国营企业，并将能源资产转移至这家公司，然后由这家公司发行债券给俄罗斯投资人，而这些投资人稍晚有机会取得股权。

“我方投资人研究了一下，并未产生兴趣，”Silunanov表示，他稍晚将在莫斯科与欧盟官员会面。

Siluanov补充道，并未讨论展延俄罗斯的纾困贷款，因为无论欧盟的纾困是否可行，都将冲击主权债务比例。