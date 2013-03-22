《交易视点》二季度信用债收益率易上难下，高收益不确定因素增多--中金

路透北京3月25日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略双周报认为，二季度信用债持续的收益率下行将暂告一个段落，收益率上行风险大于下行，信用利差有从历史偏低水平向历史中位数恢复的需要。而且在短期供给压力较大时，不排除利差短时冲高到中位数以上的可能。

**银行间： 二季度收益率易上难下，主要是票息持有价值**

回顾整个一季度，在流动性宽松和风险偏好持续偏高的推动下，银行间信用债收益率曲线整体陡峭化下行，信用利差和评级间利差进一步收窄。

展望二季度，我们认为信用债持续的收益率下行将暂告一个段落，收益率上行的风险大于下行的可能，信用利差有从历史偏低水平向历史中位数恢复的需要。而且在短期供给压力较大时，不排除利差短时冲高到中位数以上的可能。

首先，二季度利率债收益率下行的可能较小，依靠利率债进一步下行带动信用债收益率下行，或改善利差空间的可能性不大。

第二，3 月供给明显反弹符合我们之前的预期，为信用债历史月度净增量最高水平，我们认为供给压力的提升在二季度还会持续，一方面债券相比贷款节约融资成本的优势仍然比较明显，另一方面目前各类信用债的储备发行量都没有减少的迹象，供给压力的提升不支持信用利差进一步收缩或长时间维持在低位。

另外特别需要注意的是，一季度的供给中，高等级的供给比例和历史相比是偏低的，而高等级发行人对于融资成本相对更加敏感，所以一季度收益率的下行相对来说更容易推动高等级发行人的供给提升。

再加上高等级收益率受基准利率的影响更大，一旦利率债调整，AAA 级跟随调整的可能性也很大，从而对其他评级的收益率产生上行压力。

总体来说，我们认为二季度中高等级信用产品收益率进一步下行的可能性很小，交易机会不大，不过绝对收益率调整的幅度有限，信用利差显着扩大并维持在历史3/4 分位数以上的可能性也不高，整体的票息持有价值仍然较好，只是需要在调整过程中适当放慢配置节奏。

品种上我们认为短期限(短融)和高等级(AAA 级)仍然是相对比较安全的。预计收益率将主要跟随基准利率的走势波动。

而由于目前评级间利差已经处于历史低位，进一步压缩非常困难，低等级很难在该调整中独善其身，收益率对供需关系和风险偏好的边际变化都很敏感，一旦出现幅度高于高等级的调整，高出的票息恐怕难以提供足够的保护空间。

**交易所：不确定因素逐步增多，继续降低高收益债仓位**

近期高收益债的震荡走势基本符合我们此前预期，主要是在利差压缩空间有限的情况下收益率难以下行，而另一方面，流动性依然宽松、市场风险偏好继续维持很强，又难以触发持续调整，高收益债的票息优势仍然能够吸引需求来消化供给。

但展望二季度，我们认为高收益债的不确定因素在逐步增多，建议策略上可以转为更谨慎，继续降低仓位观望。

第一，低利差保护和高供给压力下，高收益债的相对机会仍然非常有限，目前收益率对于评级利差扩大的防御能力也很弱。

第二，虽然对于整体流动性我们不悲观，但边际上会有所趋紧，尤其是临近季末，波动会加大。

第三，供需关系边际上继续向好的可能性有限。

第四，近期关于基本面不确定的担忧有所上升，情绪在发生微妙变化。从高收益债内部来看，我们仍然维持城投债价值好于公司债的判断。

低评级公司债内部，对于杠杆要求不高的投资者，部分二级老券价值好于目前一级新券，可以加以发掘。

**评级调整：紫江评分由 4+下调至4**

本周共单独公告了三项评级行动，其中二项为负面评级行动，但都不是下调评级。

紫江正面的评级展望被取消，我们将其主体评分由4+下调至4。

黑龙煤下属煤矿发生事故被列入观察名单，中金评分暂时维持3-不变，但提醒投资者关注其盈利及偿债指标变化情况。

本周的正面评级调整为城投发行人马经开主体评级上调至AA，12 马经开债债项评级维持AA 不变，中金评分维持5+/4+。(完)