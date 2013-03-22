日本个股：夏普称将在6月之前取得高通另一半的投资金额

路透东京3月22日 - 日本夏普 周五表示，先前与高通 达成的1.2亿美元投资协议的另一半投资金额，将在6月28日之前到位，而这将使得高通成为夏普最大股东。

原本投资期限是3月底，但后来展延，因夏普并未达成协议中的其他条件，当中包括完成智能手机及平板规格制定，并准备好进行生产。

两家公司12月时表示，高通透过旗下分支Pixtronix与夏普合作，以开发以夏普IGZO技术为基础的省电屏幕。