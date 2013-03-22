日本个股：夏普称将在6月之前取得高通另一半的投资金额

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月22日 - 日本夏普 周五表示，先前与高通 达成的1.2亿美元投资协议的另一半投资金额，将在6月28日之前到位，而这将使得高通成为夏普最大股东。
原本投资期限是3月底，但后来展延，因夏普并未达成协议中的其他条件，当中包括完成智能手机及平板规格制定，并准备好进行生产。
两家公司12月时表示，高通透过旗下分支Pixtronix与夏普合作，以开发以夏普IGZO技术为基础的省电屏幕。
第二笔投资基金的投入条件还包括夏普在3月31日止的半年内录得营业利润，且净资产不得低于1,000亿日圆(11亿美元)。(完) (编译 张明钧; 审校 侯向明)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。