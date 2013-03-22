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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 17:11 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--3月22日

(重发以调整附尾中的链接)
    路透伦敦3月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种    最新库存      变动
   铜      562,475    +5,025
   锡       14,105       +55
   铅      268,475    -1,500
   锌    1,193,825    -2,000
   铝    5,230,025      +200
   镍      162,762      +474
 铝合金     76,500      -440
 NASAAC    143,600      -140
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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