欧洲金融市场：欧元兑日圆触及两周低点，受德国IFO数据打击

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透伦敦3月22日 - 欧元兑日圆周五跌至两周低点，德国股市盘中扩大跌幅，此前公布的德国3月企业景气判断指数下滑。
欧元 跌至121.44日圆，为3月5日以来最低，之后扳回跌幅，日内下跌0.6%至121.61。
欧元兑美元 接近持平，报1.2903美元，IFO数据公布后曾短站跌至1.2894。
德国股市 跌至日低，0908GMT时下跌0.5%至7,893.56点。(完)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。