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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 17:25 BJT

欧洲金融市场：欧元兑日圆触及两周低点，受德国IFO数据打击

路透伦敦3月22日 - 欧元兑日圆周五跌至两周低点，德国股市盘中扩大跌幅，此前公布的德国3月企业景气判断指数下滑。

欧元 跌至121.44日圆，为3月5日以来最低，之后扳回跌幅，日内下跌0.6%至121.61。

欧元兑美元 接近持平，报1.2903美元，IFO数据公布后曾短站跌至1.2894。

德国股市 跌至日低，0908GMT时下跌0.5%至7,893.56点。(完)

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