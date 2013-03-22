中国债市：利率走稳信用买需回暖，资金面看稳下周现券料窄幅盘整

路透北京3月22日 - 中国银行间债市周五现券整体延续上日市况，利率债走稳，而信用品种受资金面宽裕利多买需回暖。交易员认为，虽然季末临近但机构对流动性短期看稳，若外围不出现重大突发事件，下周能够扰动现券的因素不多，料收益率在区间内窄幅波动。

中国2月居民消费价格指数（CPI）略超预期，且未来基本面和政策面前景不明，银行间债市自上周开始多陷于趋弱的态势，业内人士提到，短期将密切关注3月CPI，还有央行公开市场操作所可能释放的政策信号。

“这个星期利率债也就短端每天下那么一个点，但也就那么一点...信用债这两天买盘好像多了一点。“上海一大型银行交易员称，“

上述交易员并提到，虽然目前流动性不是特别紧，但是担心未来货币政策会偏紧，心态也比较谨慎。“如果说走一步看一步的话，短期最关注3月份CPI，预期增幅将低于2月份的水平，此外亦关注央行公开市场操作手法。”

中国银行间资金市场周五隔夜和七天期回购利率 持续走低，尽管月末渐行渐近，但资金泛滥的局面愈演愈烈，充足的资金供给令隔夜回购利率已出现1.35%的超低水平。

剩余期限约4.81年的固息国债130001券最新报价 在3.3000%/3.2850%，上日尾盘为3.3000%/3.2900%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.7330 2.9376

上日 1.9172 3.0616

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9018/2.8391 国债参考率报价 2.8047/2.7474 金融债参考率报价 3.3880/3.3210 (完)