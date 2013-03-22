更新版 1-中国货币市场：资金更趋泛滥回购利率跌势不改，市场关注央行操作动向

(更新收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京3月22日 - 中国银行间资金市场周五隔夜和七天期回购利率 持续走低，尽管月末渐行渐近，但资金泛滥的局面愈演愈烈，充足的资金供给令隔夜回购利率已出现1.35%的超低水平。

交易员并指出，下周为本月最后一个交易周，季末时点亦将来临，不过以目前的资金面状态，恐难现明显收紧，若流动性持续过宽，则央行通过公开市场出手调控的可能性再度上升。

“就是特别宽松，隔夜1.35%都能借到，跨季末的(14天和21天回购)成交也不多，(和隔夜及七天)利率差太多了，还不如滚动着借，”华东一银行交易员称。

她并谈到，目前银行资金都相当充裕，跨季末的整体需求有限，而由于清明节换休原因，券商在节后上班时间晚于银行，14天回购的实际占用时间长达17天，因此银行对券商借入该期限资金普遍要求较高，而21天回购利率更高，在如此宽裕的资金面下，实际需求有限。

中国清明节假期为4月4日-6日，4月7日(周日)银行开始正常上班，而券商要到4月8日(周一)才恢复上班。

上述交易员并认为,本周公开市场回购力度虽然有所加大，但对资金面影响几乎可以忽略不计，短期内暂时看不到能使资金逆转的因素，不过仍要继续关注央行的动向，特别是公开市场的回笼规模是否会持续增加。

中国央行本周公开市场回笼力度比上周继续略有放大，本周净回笼470亿元人民币，至此节后已连续五周净回笼。央行今年回归中性货币政策的调控目标，通过春节后重启正回购回收过宽流动性，给市场传达的收紧信号正继续保持。

今日银行间市场质押式回购总成交量约5,639.18亿元，与上日5,552.79亿元基本持平；其中隔夜品种成交4,886.89亿元，上日为4,720.68亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.7330 1.9172 -18.42 4,886.89 七天 2.9376 3.0616 -12.40 395.32 14天 3.7134 3.6482 6.52 132.16 上交所债券回购 其中:隔夜 2.0300 1.0700 63.00 1,696.65 七天 2.7050 2.3050 39.50 157.99 14天 3.0000 3.1750 -17.50 44.42

回购定盘利率 其中:隔夜 1.7650 1.9500 -18.50 -- 七天 2.9500 3.0441 -9.41 -- 14天 3.7800 3.6300 15.00 -- shibor 其中:隔夜 1.8070 1.9380 -13.10 -- 七天 2.9790 3.0400 -6.10 -- 三个月 3.8801 3.8794 0.07 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽/杨淑祯)