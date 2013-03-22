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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 17:27 BJT

台湾汇市：台币放量收跌至近七个月低位，下周月底出口商美元卖压暂供支撑

* 虽逼近30元大关，但出口商美元卖压可望供台币支撑
    * 周末塞浦路斯解决方案仍具一定影响力
    * 央行进场调节，30元欲贬破不易
    * 下周料于29.800-29.900集中交投

    路透台北3月22日 - 台币兑美元 周五收盘带量下滑5.6分，创近七个月低位。
外资连续九个交易日卖超台股逾450亿台币，令台币紧随韩元 下挫，且速度有加
快趋势。尽管市场对台币走弱有共识，但下周进入月底及季底的双重因素，将令出口商美元
卖盘大增，要贬破30元大关仍有一定难度。
         
    汇银人士指出，除了出口商的台币需求，此前多数站在美元买方的外资，今日也见部分
在29.850附近转向卖出，且台湾央行因应外资美元买盘大增，也进场站在美元卖方，调节部
位并缓和台币贬势，以维持台币动态稳定的基调。
    
    因此下周如本周末塞浦路斯顺利寻得纾困方案，欧元区情势不再进一步恶化，台币贬势
料要待3月底季节性因素结束后，才有重新启动的机会。若无意外，下周料台币仍在29.800-
29.900窄幅集中交投。
   
    〞要到30元是要一点力量...像北韩如果擦枪走火等等。〞一本地银行交易员说。
    
    今日收盘价29.909为近七个月新低，前低在去年9月3日报29.920。不计央行开盘及尾盘
作价，今日台币集中交投区落在29.810-29.870，上日则在29.770-29.810。
 
    两家经纪商合计单日成交量来到13.41亿美元，为近来难得的大量。
       
    累计本周以来台币走跌约0.49%；仍落后于韩元下滑0.8%。
    
    交易员并指出，受到现汇市场台币率先走跌的影响，台币汇率选择权 市场与海
外NDF市场同步看坏台币，出口商避险操作增加，美元短空停损单亦涌现，空头回补量增多
令市场交互影响。
    
    在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，美元/台币一周及一个月期均转为溢价，
且盘中报价一度均触及29.900的近来低位。一周期 盘末报价仍在29.88附近，与现汇
市场同步趋贬。

    此外，下周台股表现也将是台币的指引之一。交易员认为台股在7,800附近游走，令外
资资金调度陷入僵局，如果台股进一步下挫，外资汇出将能有效带动台币续贬。反之，台币
窄幅区间来回将取代单一方向波动。
   
    台湾股市 今日微幅收跌0.20%报7,796.22点，外资及陆资在台股持续卖超25.74
亿台币；累计连续九天卖超已达456.22亿。 
    
    下周四台湾央行将举行央行理监事会宣布利率决定，不过由于市场一致预期央行将维持
利率不变，料对台币市场影响轻微。路透调查对分析师的调查显示，台湾央行下周将维持利
率不变，最快或于12月升息。 

    新兴汇市中，泰铢周五回软，因进口商的美元需求和股市下跌促使投资者了结泰铢获利
；与此同时，亚洲多数货币也因围绕塞浦路斯债务危机的相关疑虑而下跌。 
    
    下周重要数据及事件包括周一台湾2月工业生产、韩国第四季GDP修正值、美联储主席贝
南克讲话；周二美国2月新屋销售年率、澳洲央行总裁讲话；周三法国及英国第四季GDP、美
联储多位官员演说；周四台湾央行理监事会公布利率决策、德国3月失业率、日本3月PMI、
美国第四季GDP及周五美国2月个人消费支出物价指数。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.909     29.853    29.770-29.909   29.860    9.47     8.57
                                                                          
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