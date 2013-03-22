台湾汇市：台币放量收跌至近七个月低位，下周月底出口商美元卖压暂供支撑

* 虽逼近30元大关，但出口商美元卖压可望供台币支撑 * 周末塞浦路斯解决方案仍具一定影响力 * 央行进场调节，30元欲贬破不易 * 下周料于29.800-29.900集中交投 路透台北3月22日 - 台币兑美元 周五收盘带量下滑5.6分，创近七个月低位。 外资连续九个交易日卖超台股逾450亿台币，令台币紧随韩元 下挫，且速度有加 快趋势。尽管市场对台币走弱有共识，但下周进入月底及季底的双重因素，将令出口商美元 卖盘大增，要贬破30元大关仍有一定难度。 汇银人士指出，除了出口商的台币需求，此前多数站在美元买方的外资，今日也见部分 在29.850附近转向卖出，且台湾央行因应外资美元买盘大增，也进场站在美元卖方，调节部 位并缓和台币贬势，以维持台币动态稳定的基调。 因此下周如本周末塞浦路斯顺利寻得纾困方案，欧元区情势不再进一步恶化，台币贬势 料要待3月底季节性因素结束后，才有重新启动的机会。若无意外，下周料台币仍在29.800- 29.900窄幅集中交投。 〞要到30元是要一点力量...像北韩如果擦枪走火等等。〞一本地银行交易员说。 今日收盘价29.909为近七个月新低，前低在去年9月3日报29.920。不计央行开盘及尾盘 作价，今日台币集中交投区落在29.810-29.870，上日则在29.770-29.810。 两家经纪商合计单日成交量来到13.41亿美元，为近来难得的大量。 累计本周以来台币走跌约0.49%；仍落后于韩元下滑0.8%。 交易员并指出，受到现汇市场台币率先走跌的影响，台币汇率选择权 市场与海 外NDF市场同步看坏台币，出口商避险操作增加，美元短空停损单亦涌现，空头回补量增多 令市场交互影响。 在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，美元/台币一周及一个月期均转为溢价， 且盘中报价一度均触及29.900的近来低位。一周期 盘末报价仍在29.88附近，与现汇 市场同步趋贬。 此外，下周台股表现也将是台币的指引之一。交易员认为台股在7,800附近游走，令外 资资金调度陷入僵局，如果台股进一步下挫，外资汇出将能有效带动台币续贬。反之，台币 窄幅区间来回将取代单一方向波动。 台湾股市 今日微幅收跌0.20%报7,796.22点，外资及陆资在台股持续卖超25.74 亿台币；累计连续九天卖超已达456.22亿。 下周四台湾央行将举行央行理监事会宣布利率决定，不过由于市场一致预期央行将维持 利率不变，料对台币市场影响轻微。路透调查对分析师的调查显示，台湾央行下周将维持利 率不变，最快或于12月升息。 新兴汇市中，泰铢周五回软，因进口商的美元需求和股市下跌促使投资者了结泰铢获利 ；与此同时，亚洲多数货币也因围绕塞浦路斯债务危机的相关疑虑而下跌。 下周重要数据及事件包括周一台湾2月工业生产、韩国第四季GDP修正值、美联储主席贝 南克讲话；周二美国2月新屋销售年率、澳洲央行总裁讲话；周三法国及英国第四季GDP、美 联储多位官员演说；周四台湾央行理监事会公布利率决策、德国3月失业率、日本3月PMI、 美国第四季GDP及周五美国2月个人消费支出物价指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.909 29.853 29.770-29.909 29.860 9.47 8.57 元太外汇经纪公司 29.868 29.804 29.809-29.871 29.809 3.94 3.34 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.195/-0.178 (完)