《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减856.45亿台币

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透台北3月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减856.45亿台币，央行存单未到 期余额为6兆(万亿)4,262亿台币。上周存单发行量净增679.05亿台币。 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3月18日(一) 2,605.1 2,009.15 -595.95 3月19日(二) 36 633 +597 3月20日(三) 857.05 656.05 -201 3月21日(四) 5,885 5,040 -845 3月22日(五) 3,423.5 3,612 +188.5 总 计 12,806.65 11,950.2 -856.45 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿 ) 3月18日(一) 68 30 3月19日(二) 29 17 3月20日(三) 77 22 3月21日(四) 46 21 3月22日(五) 55 25 总 计 275 115 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。