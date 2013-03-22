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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 17:32 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减856.45亿台币

路透台北3月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减856.45亿台币，央行存单未到
期余额为6兆(万亿)4,262亿台币。上周存单发行量净增679.05亿台币。

       日  期      到期量(亿)      发行量(亿)  增加/减少(亿)
  3月18日(一)         2,605.1        2,009.15        -595.95
  3月19日(二)              36             633           +597
  3月20日(三)          857.05          656.05           -201
  3月21日(四)           5,885           5,040           -845
  3月22日(五)         3,423.5           3,612         +188.5
       总  计       12,806.65        11,950.2        -856.45
 
             中长天期存单发行量                  
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                                )
  3月18日(一)                68                30
  3月19日(二)                29                17
  3月20日(三)                77                22
  3月21日(四)                46                21
  3月22日(五)                55                25
       总  计               275               115
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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