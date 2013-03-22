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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 18:18 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2927      1.2897       +0.23       -2.02      1.3194
 美元/日圆                            94.39       94.88       -0.52       +8.82       86.74
 欧元/日圆                           122.02      122.41       -0.32       +6.60      114.46
 美元/瑞郎                           0.9451      0.9461       -0.11       +3.23      0.9155
 英镑/美元                           1.5195      1.5171       +0.16       -6.50      1.6251
 美元/加元                           1.0248      1.0251       -0.03       +3.30      0.9921
 澳元/美元                           1.0436      1.0436       +0.00       +0.41      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8314      0.8315       -0.01       +0.37      0.8283
 澳元/日圆                           98.510      98.990       -0.48       +9.30      90.130
 新西兰元/日圆                       78.480      78.860       -0.48      -44.27     140.820
 英镑/日圆                           143.43      143.95       -0.36       +1.85      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2546      1.2546       +0.00       +0.05      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦;审校 张明钧)

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