中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2927 1.2897 +0.23 -2.02 1.3194 美元/日圆 94.39 94.88 -0.52 +8.82 86.74 欧元/日圆 122.02 122.41 -0.32 +6.60 114.46 美元/瑞郎 0.9451 0.9461 -0.11 +3.23 0.9155 英镑/美元 1.5195 1.5171 +0.16 -6.50 1.6251 美元/加元 1.0248 1.0251 -0.03 +3.30 0.9921 澳元/美元 1.0436 1.0436 +0.00 +0.41 1.0393 新西兰元/美元 0.8314 0.8315 -0.01 +0.37 0.8283 澳元/日圆 98.510 98.990 -0.48 +9.30 90.130 新西兰元/日圆 78.480 78.860 -0.48 -44.27 140.820 英镑/日圆 143.43 143.95 -0.36 +1.85 140.82 澳元/新西兰元 1.2546 1.2546 +0.00 +0.05 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦;审校 张明钧)
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