《即时观点》德国IFO景气判断指数下滑，打破四个月上升态势

DZBANK的CHRISTIAN REICHERTE：

Ifo指数下滑令市场感到失望，因近期公布的德国信心指标看来很好。但对于德国经济而言这无伤大雅，指数之前已经连续四个月上扬。我们预期经济将在下半年获得动能。

VP BANK首席分析师THOMAS GITZEL：