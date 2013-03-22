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债券 | 2013年 3月 22日 星期五 18:16 BJT

《即时观点》德国IFO景气判断指数下滑，打破四个月上升态势

DZBANK的CHRISTIAN REICHERTE：

Ifo指数下滑令市场感到失望，因近期公布的德国信心指标看来很好。但对于德国经济而言这无伤大雅，指数之前已经连续四个月上扬。我们预期经济将在下半年获得动能。

VP BANK首席分析师THOMAS GITZEL：

指数小幅下滑与整体情势相符，但人们仍期望德国不会被卷入欧元区危机风暴中。不过显然初步迹象并不乐观。(完)

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