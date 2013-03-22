伦敦美债：塞浦路斯危机推升公债价格

“我的感觉是他们将会(针对塞浦路斯)达成什么协议...但可能会拖到最后一分钟，因此德国公债和美国公债在周末来临前可能会受到支撑，”Merrion Stockbrokers的首席分析师Alan McQuaid说。

10年期美债收益率本周已下跌了不到10个基点，一些分析师认为这种走势很温和，暗示市场仍然相信塞浦路斯和欧元区决策者将达成B计划。

收益率相对温和的走势亦表明，市场可能还未准备好面对塞浦路斯退出欧元区的情景。

“如果塞浦路斯真的离开了欧元区，你会预期收益率大幅下跌的，”McQuaid说。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]