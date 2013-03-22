伦敦美债：塞浦路斯危机推升公债价格

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
“我的感觉是他们将会(针对塞浦路斯)达成什么协议...但可能会拖到最后一分钟，因此德国公债和美国公债在周末来临前可能会受到支撑，”Merrion Stockbrokers的首席分析师Alan McQuaid说。
10年期美债收益率本周已下跌了不到10个基点，一些分析师认为这种走势很温和，暗示市场仍然相信塞浦路斯和欧元区决策者将达成B计划。
收益率相对温和的走势亦表明，市场可能还未准备好面对塞浦路斯退出欧元区的情景。
“如果塞浦路斯真的离开了欧元区，你会预期收益率大幅下跌的，”McQuaid说。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/侯向明; 审校 田建华)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4