重温稿-中国债市：国债预发行落定有利价格发现，具体实行有待细节明确

路透上海/北京3月22日 - 市场预期已久的中国国债预发行终于尘埃落定。市场人士表示，预发行试点的推出，有利于一级发行市场价格发现和稳定市场预期，也可能会活跃国债交易；然试点生效期等细节仍有待进一步确认，全面推开仍待时日。

财政部周五发布通知称，决定开展国债预发行试点；国债招标日前四个法定工作日至招标日前一个法定工作日可进行国债预发行交易，国债预发行必须于上市日前完成结算。

“这个试点我们有预期，之前开会一直都有提；预发行就是提前买卖国债嘛，可以给让一级更好地发现价格，也会增加国债交易活跃程度，”北京一国有大行交易员称，“是制度建设，不过通知里很多都很模糊，交易主体啊、起始日等，后面肯定要出细则才知道怎么做的。”

路透访问的众多国债承销团成员的第一反应多是对预发行具体操作细节的困惑，这一切都待进一步的规定去明确。市场预期，试点早期还是会以机构参与为主，不少机构还是有参与热情的，但此类行为能否热络起来，仍有待实践考验。

一位曾参与过该试点内容征求意见的专家向路透表示，债券预发行制度在发达国家已被广泛使用，有利于发现一级市场价格，进而有利于价格机制的形成；预发行制度未来能否进一步推广至更多券种，仍有待观察。

财政部公告显示，银行间债券市场、证交所债市为开展国债预发行试点的指定交易场所。财政部将会同中国人民银行、中国证监会提前公布开展国债预发行试点的具体券种。

根据规定，每家记账式国债承销团甲类成员国债预发行净卖出余额，不得超过当期国债当次计划发行量的6%；每家记账式国债承销团乙类成员国债预发行净卖出余额，不得超过当期国债当次计划发行量的1.5%；非记账式国债承销团成员不得在国债预发行中净卖出。