重温稿-台湾货币市场：短率躺平低位，央行冲销力道疲弱令资金泛滥

* 央行冲销力道疲弱

* 下周四理监事会议利率料不变

* 货币市场资金仍泛滥

记者 高洁如

路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周五续处于低位。央行冲销市场资金力道依旧不足，银行资金充斥之下，需求仍然不振。展望下周，周四虽有中央银行的理监事会议，但货币市场人士多仍以不变应万变。

一位资金调度人士表示，市场资金充斥，但需求很低，拆借的成交情况很低迷。而银行为求消化多余资金，已用力买票，无奈短票金额仍然不多，无助舒解资金洪流，货币市场仍旧钱满为患。

〞今天光是打电话要来借钱给我的就十几家，但我也只能少少的拿。〞一位公营银行资金调度人士说。

另一家多做拆入的民营银行资金调度人士表示，央行并不积极收入存单，使得近期资金转缺为多。甚至还要靠着买短票消化多余资金。至于下周央行的会议，各方多认为央行将维持利率不变，货币市场的利率变化不大。

〞央行会议结果也大概就是利率不变，大家根本不太讨论这件事！〞前述民营银行资金调度人士说。

根据路透调查10家金融机构，下周四(28日)央行首季的全体理监事会议，料利率维持在1.875%不变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.388%；今日区间在0.295-0.41%，上日亦同；一周拆款利率在0.388-0.44%，同上日。

**短票利率也平平**

票券商指出，今日短票发行量虽然大，但是仍无法满足银行的高额买气。由今日台塑化 的短票标售利率结果利率再创低位的情况来看，银行进入初级市场抢标短票，致使次级市场短票供给日益下降的恶性循环，恐怕还会持续。

而目前的宽松情势也让票券商人士预估，下周季底的资金情况料不致吃紧，估计短率维持在目前水位的机会很大。

30天短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行今日共发行3,612亿台币存单，若相较存单到期金额3,423.5亿，存单发行余额增188.5亿。

下周央行存单到期总额2兆(万亿)4087.35亿台币，相较本周高出将近一倍。下周存单到期情况分别为：周一8,117亿台币，周二40.5亿，周三8,272.85亿，周四3,867.5亿台币，周五366亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为67亿台币；累计至周日超额准备为15亿台币，加计前期1%的超额准备为1,183亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则是持平。交易人士认为，本周市场普遍资金宽松，RP利率持稳既有区间，下周有季底资金紧缩效应及央行理监事会议等两大变数，料RP利率主要交投将略往区间上缘靠拢。

证券商交易员表示，因应下周季底效应，资金调整将较为浮动，然以目前资金宽裕的态势，季底效应不致于影响RP利率既有区间，顶多略往既有区间上缘挪移。

“市场多钱，今天应该问说谁有少钱吧!”一券商资金调度人士说。

票券商指出，随着季底效应逼近，今天部分投信赎回情形明显因而走钱比较多，"现在不收月内，只收跨月"，提前因应季底效应。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。