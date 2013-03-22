香港个股：长江实业大陆最大商业地产项目上半年开售，受调控政策影响不大

路透上海3月22日 - 香港地产发展商--长江实业 在大陆发展的最大商业地产项目--上海真如高.尚领域项目首批推出的行政公馆上半年将开售。公司执行董事赵国雄预计，因短期内该项目的住宅部分不会对外出售，所以中国政府今年初推进的楼市调控政策，对该项目影响并不大。

高.尚领域项目位于上海西部的第四个副市中心--真如区域，占地17.7万平米，总建筑面积达117万平米，包括商铺和写字楼等商业地产、星级酒店、高级住宅区和行政公馆等。据公司方面介绍称，首批700多套行政公寓预计短期内可获得预售许可证，4月起公司将展开推广活动。

“我们今年不会有住宅项目推出销售，这就与政府(调控)政策没有多大的关联。”他表示。

为抑制国内住宅价格过快上涨，中国中央政府今年初出台更严厉的楼市调控“国五条”政策，将进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

赵国雄还表示，由于上海市区内已很难找到这么大的优质地块，该项目建成后长实将长期持有六成左右面积的物业，例如商业地产和酒店部分，以获得长期稳定的租金；而行政公馆及未来推出的高级住宅区部分，将会对外出售。

高.尚领域项目引入纽约上西区(upper west)的风格，打造成一个多元化的高档社区。长实方面介绍称，其总面积达22万平米的商铺，目前已开始推进招商洽谈；同时高达330米的写字楼也开始与潜在客户接洽。

此前长江实业在内地发展的最知名的商业地产项目，是北京东方广场项目，总建筑面积达80万平米，其中商铺面积达12万平米。2011年长实将其以汇贤房地产信托 名义在港上市，2011年东方广场总营收达23亿元人民币。