中国经济：中财办副主任指OECD对中国今年GDP增幅预测偏乐观

路透北京3月22日 - 在经济合作暨发展组织(OECD)周五发布的中国经济调查报告会上，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民坦言，OECD对中国今明两年GDP增幅的预测偏乐观，并认为中国今年GDP增幅实现7.5%的目标应该问题不大。

根据OECD的预测，中国2013年中国经济应会增长8.5%，2014年增长还将加快至8.9%。近期中国经济面临的最大风险是通胀与出口需求。若按当前投资与改革速度计算，这个10年平均经济年增速料为8% 。

“我对OECD今年中国GDP增长8.5%和明年增长8.9%的预期表示怀疑。”杨伟民称，“中国经历了三十年接近两位数的高增长，未来的发展要比过去平均9.9%的增幅下降二到三个百分点。”

杨伟民指出，从要素结构，全球经济等各方面因素分析，中国经济两位数高速增长的时代已经结束，因为环境代价太大，但不排除个别地区仍有两位数的增长。

他指出，中国要通过改革促进社会诸多领域的公平，包括司法，教育，税收等各方面，使经济社会要向更有效，更公平，可持续性三个方面发展。

提到中国的城镇化建设，杨伟民认为，虽然过去城镇化发展很快，但质量并不高，主要体现在农民工很难溶入生活的城市，而摊大饼的城镇化使得中国诸多地方城市病突现等。因此城镇化的推进应有顶层设计,尤其要考虑到环境承载力,研究区分不同区域的差异化政策.