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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 18:22 BJT

欧洲政经：德财长表示，不确定欧元区财长周末是否会就塞国问题开会

路透柏林3月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，尚不知道欧元区财长周末是否就塞浦路斯问题举行会议。其还表示，这取决于塞浦路斯是否有向国际三大援助款机构提交的计划。

“我无法提前说是否以及何时塞浦路斯将给出结果。”

朔伊布勒还称，俄罗斯财长未能满足塞浦路斯政府的希望“毫无稀奇。”

俄罗斯财政部长Anton Siluanov周五表示，该国与塞浦路斯之间的援助方案并未谈出结果，并称俄罗斯投资人对于塞浦路斯海外油气储备不感兴趣。 (完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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