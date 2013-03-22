欧洲政经：德财长表示，不确定欧元区财长周末是否会就塞国问题开会

路透柏林3月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，尚不知道欧元区财长周末是否就塞浦路斯问题举行会议。其还表示，这取决于塞浦路斯是否有向国际三大援助款机构提交的计划。