欧洲政经：德财长表示，不确定欧元区财长周末是否会就塞国问题开会

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透柏林3月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，尚不知道欧元区财长周末是否就塞浦路斯问题举行会议。其还表示，这取决于塞浦路斯是否有向国际三大援助款机构提交的计划。
“我无法提前说是否以及何时塞浦路斯将给出结果。”
朔伊布勒还称，俄罗斯财长未能满足塞浦路斯政府的希望“毫无稀奇。”
俄罗斯财政部长Anton Siluanov周五表示，该国与塞浦路斯之间的援助方案并未谈出结果，并称俄罗斯投资人对于塞浦路斯海外油气储备不感兴趣。 (完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。