重温稿-港股业绩：中海油去年净利下滑9.3%符预期，负债水平可控

* 去年净利同比下降9.3%，符合市场预期

* 整合尼克森后，预计负债比率不高于30%

* 正在制定尼克森长远产量目标

路透香港3月22日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，去年度净利同比下降9.3%，符合市场预期，主要受累于税费和经营成本上涨；公司高管称，计入收购尼克森（Nexen）的融资，公司仍然可以保持相对较低的负债水平。

中海油首席财务官锺华在记者会上称，完成收购加拿大尼克森后，预计中海油的负债比率不高于30%，而债务的实际利率水平保持比较低水平。

“相比起同业，中海油的融资能力依然很强。”他说，公司去年底的资本负债率为15.7%，较2011年底12.6%上升。

中海油上月刚刚完成对尼克森价值151亿美元的收购，这也是迄今中国企业最大宗海外并购个案。

中海油首席执行官李凡荣在记者会上表示，公司已经完成尼克森的资产和组织交接工作，下一步将与北美的管理团队研讨未来的工作计划，并制定长期产量目标。

分析师预期，计入尼克森的产量贡献，中海油今年的产量将较公司原先估计高出大约20%左右，这对于中海油今年的产量增长带来保证。

中海油稍早公布，去年度的油气净产量则为3.424亿桶油当量，按年增长3.2%。据年初给出目标，今年产量为3.38-3.48亿桶油当量。

业绩公告显示，2012年1-12月净利为636.91亿元人民币，上年同期则为702.55亿元；并符合汤森路透综合31名分析师预测中位值的648.08亿元。期内每股基本盈利1.43元人民币，拟派发末期股息每股0.32港元。

“产量增加同时勘探投入、维修、修井和增产措施工作量不断增加，”中海油董事长王宜林在公告中称，“较高成本的页岩油气、油砂等项目产量比重上升，以及尼日利亚OML130项目全部投资税抵免额度用毕，这些因素导致公司盈利按年下降。”

去年主要桶油成本按年上升16.8%，至35.73美元/桶油当量，主要受中国的资源税开征以及部分成本较高的海外项目产量占比提升的影响。

去年的资本开支为91.92亿美元，按年上升43.1%。今年的资本开支预算为120-140亿美元。

业绩公布前，中海油收跌0.83%，报14.32港元。（完）

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