国际油市：亚洲石脑油现货升水下滑，因需求疲弱

路透新加坡3月22日 - 亚洲石脑油现货升水周五下滑，因石化需求疲弱。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)售出了一批4月24-26日的石脑油船货，买家为道达尔，双方成交价格较中东报价每吨升水51-52美元。

ONGC出售了一批4月13-14日的船货，较中东报价每吨升水约48美元，买家为BP。

这几批船货的升水均要较4月初的船货下滑，最高降幅到21%，暗示需求已减弱。

亚洲汽油裂解价差周五下滑，因库存增加，暗示亚洲地区需求乏善可陈。

据International Enterprise最新数据显示，截止3月20日一周，新加坡石脑油和汽油库存增加约14%至1108.1万桶。(完)

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