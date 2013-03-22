国际油市：亚洲石脑油现货升水下滑，因需求疲弱

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透新加坡3月22日 - 亚洲石脑油现货升水周五下滑，因石化需求疲弱。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)售出了一批4月24-26日的石脑油船货，买家为道达尔，双方成交价格较中东报价每吨升水51-52美元。
ONGC出售了一批4月13-14日的船货，较中东报价每吨升水约48美元，买家为BP。
这几批船货的升水均要较4月初的船货下滑，最高降幅到21%，暗示需求已减弱。
亚洲汽油裂解价差周五下滑，因库存增加，暗示亚洲地区需求乏善可陈。
据International Enterprise最新数据显示，截止3月20日一周，新加坡石脑油和汽油库存增加约14%至1108.1万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。