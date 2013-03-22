投行观点：瑞信将美光 目标价从8美元上调至14美元，评级为表现优于大盘

企业并购：朝日集团将用74亿欧元贷款为收购百威英博欧洲资产融资
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
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路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计