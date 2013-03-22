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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 22:11 BJT

美国热股：蒂芙尼预计本会计年度全球营收将增长6-8%，股价劲扬逾3%

路透3月22日 - 高档珠宝企业蒂芙尼(Tiffany) 周五预计本会计年度全球营收将上扬6-8%，所有地区皆出现增长，该公司并公布截至1月31日的会计年度第四季获利微幅上升。

在周五早盘交易中，该公司股价大涨3.62%至70.34美元。(完)

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