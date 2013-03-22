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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 22:15 BJT

美国热股：耐克季度获利超出华尔街预期，早盘股价大涨逾10%

路透3月22日 - 服装及鞋类生产商耐克 公布季度获利超出华尔街预期，因利润率增长而且全球市场的未来需求升温。

在周五早盘交易中，耐克股价大涨10.59%至59.32美元。(完)

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