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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 22:25 BJT

美国热股：美光表示记忆体芯片价格前景正在改善，股价早盘暴涨逾10%

Reuters3月22日 - 记忆体晶片生产商美光 周四公布季度净亏损，受个人电脑(PC)行业放缓拖累。 但该公司表示，记忆体芯片价格前景正在改善。

去年记忆体芯片价格呈现行业总体下滑走势后，美光总裁Mark Adams周四表示，动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND记忆体芯片价格正在上升。

在周五早盘交易中，美光暴涨10.58%至10.03美元。(完)

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