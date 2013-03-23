中国新债：证监会发审委将于下周三审核中国平安260亿元可转债发行申请

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透上海3月23日 - 在民生银行 可转债发行结束后，又一只大盘可转债近期有望登陆。中国证监会周五稍晚公告称，主板发行审核委员会定于下周三(27日)审核中国平安 A股可转债发行申请；根据中国平安此前公告，本次公司拟发行至多260亿元人民币可转债。
按市值计中国第二大寿险公司--中国平安保险 去年5月曾表示，公司此次可转债发行已获中国保监会批复。
民生银行 3月15日网上网下发行了200亿元的A股可转债，期限六年，吸引了大量资金的注意力，热络程度超预期；网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元资金的申购。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。