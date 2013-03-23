中国经济：明显回升或至四季度才会出现，全年增速不会超过8%--专家

路透上海3月23日 - 中国宏观经济学会秘书长王建表示，新一届政府将推出一系列新政，包括改善收入分配、推进城镇化建设等，将助推经济回升，但由于新政从推出到见效需要半年时间，决定了经济明显回升至少要到四季度才会出现。全年来看，今年经济仍将维持在7%-8%之间的增速，不会超过8%。

中国证券报周六并引述王建指出，目前的经济反弹，更多反映的是政府增加投资和贷款供给的结果，对经济来说仍是外生因素，而不是内生性需求增长。从前两月公布的数据看，一季度经济回升幅度不大，最多达到8%。二季度经济与一季度情况大体相当。

他认为，前两个月的用电量数据反映出一季度经济回升具备一定的支撑；但工业增加值增速的回落，表明经济回升幅度不会太高，最多达到8%。

另外，根据狭义货币供应量M1增速高于M2增速是经济趋向活跃的标志来判断，当前M1增速已从去年1月的3.1%反弹到今年2月末的9.5%，说明经济活跃度比去年有所提升，但相对于15%的广义货币供应量M2增速来说还是偏低，表明经济还没有彻底活跃。因此，二季度经济走势与一季度情况相差不大。

王建还表示，中国经济三年(2011-2013年)下行趋势已形成。从十二五这五年(2011-2015年)来看，经济回落后不会出现V型反弹，而是在底部停留较长时间，呈现U型反弹。2013年以后经济将开始强劲反弹，并且在其后将以9%的速度继续高速增长15年。