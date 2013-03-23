中港股业绩：中国神华去年净利增6.6%，拟提请股东会授权增发A股或H股

路透上海3月23日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份 周五晚间公布2012年年报，按国际会计准则，去年实现净利488.58亿元人民币，同比增6.6%；公司董事会并拟提请股东大会授权，根据市场情况和公司需要，增发A股或H股，比例均不超过现有股份的20%。

若按中国企业会计准则，该公司2012年净利为476.61亿元，同比增长5.9%。另外，去年公司实现营业收入2,502.6亿元，同比增长19.6%，每股收益2.396元。

年报并显示，去年神华商品煤产量达3.04亿吨，同比增长7.8%；煤炭销售量达4.646亿吨，同比增长19.9%。神华旗下电厂总售电量同比增10.2%，达1,934.6亿千瓦时。

展望2013年，中国神华指出，要加强产煤基地与储煤基地的建设，推进战略合作和资产收购；利用神华物流体系吸纳外部资源、构建大煤源体系，做好销售结构、流向与定价机制调整；优化电力项目布局；加快矿区铁路网络建设，提升运输效率。

公告还指出，董事会拟提请2012年股东大会授权，授权董事会单独或同时发行、配发A股或H股，数量不超过公司已发行A股或H股各自20%股份。

此外，公司董事会还将提请股东大会授权，根据市场情况和公司需要，回购公司A股或H股，数量不超过公司已发行A股或H股各自10%股份。(完)

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