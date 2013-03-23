中港股业绩：中国神华去年净利增6.6%，拟提请股东会授权增发A股或H股

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透上海3月23日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份 周五晚间公布2012年年报，按国际会计准则，去年实现净利488.58亿元人民币，同比增6.6%；公司董事会并拟提请股东大会授权，根据市场情况和公司需要，增发A股或H股，比例均不超过现有股份的20%。
若按中国企业会计准则，该公司2012年净利为476.61亿元，同比增长5.9%。另外，去年公司实现营业收入2,502.6亿元，同比增长19.6%，每股收益2.396元。
年报并显示，去年神华商品煤产量达3.04亿吨，同比增长7.8%；煤炭销售量达4.646亿吨，同比增长19.9%。神华旗下电厂总售电量同比增10.2%，达1,934.6亿千瓦时。
展望2013年，中国神华指出，要加强产煤基地与储煤基地的建设，推进战略合作和资产收购；利用神华物流体系吸纳外部资源、构建大煤源体系，做好销售结构、流向与定价机制调整；优化电力项目布局；加快矿区铁路网络建设，提升运输效率。
公告还指出，董事会拟提请2012年股东大会授权，授权董事会单独或同时发行、配发A股或H股，数量不超过公司已发行A股或H股各自20%股份。
此外，公司董事会还将提请股东大会授权，根据市场情况和公司需要，回购公司A股或H股，数量不超过公司已发行A股或H股各自10%股份。(完)
参看详情，请点选上海证交所网站(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。