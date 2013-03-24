重温稿-中国新债：证监会发审委将于下周三审核中国平安260亿元可转债发行申请

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海3月23日 - 在民生银行 可转债发行结束后，又一只大盘可转债近期有望登陆。中国证监会周五稍晚公告称，主板发行审核委员会定于下周三(27日)审核中国平安 A股可转债发行申请；根据中国平安此前公告，本次公司拟发行至多260亿元人民币可转债。
按市值计中国第二大寿险公司--中国平安保险 去年5月曾表示，公司此次可转债发行已获中国保监会批复。
民生银行 3月15日网上网下发行了200亿元的A股可转债，期限六年，吸引了大量资金的注意力，热络程度超预期；网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元资金的申购。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。