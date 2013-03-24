重温稿-中国证券：全国股转系统拟引导银行理财、社保基金等机构投资者入场--报载

路透上海3月23日 - 中国证券报周六报导，全国中小企业股份转让系统公司正积极引导各类机构投资者入场，吸引长期投资者。风险投资(VC)/私募股权投资基金(PE)、社保基金、银行理财、险资、信托等多元化投资主体或将获准进场；而之前股转系统在中关村试点时期，不允许其他类型资金参与。

报导还称，全国中小企业股份转让系统公司已取消对主办券商业务资格的审批，符合条件的券商在股转系统备案后即可开展相关业务。此外，其已于近日接受72家券商提交的主办券商业务备案申请，同意上述券商作为主办券商在全国股份转让系统从事推荐、经纪等业务。

全国股转系统公司总经理谢庚表示，主办券商业务包括推荐挂牌、持续督导、代理买卖三方面。推荐挂牌方面没有财务要求，但设立了五项兜底条款，未来会对规则进行标准细化，做到可把控、可举证、可识别，没有自由裁量空间。

根据股转系统的相关规定，欲获得主办券商资格，券商须为综合类证券公司，最近年度净资产需达8亿元人民币、净资本达5亿元，拥有15家以上营业部，同时具备承销业务、外资股业务和网上证券委托业务资格，符合部门设置、人员配置、技术系统要求。