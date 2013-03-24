重温稿-中国企业：汉龙实际控制人刘汉被警方调查，收购澳洲Sundance面临变数

路透上海3月23日 - 近来广受关注的中国汉龙集团实际控制人、金路集团 董事长刘汉被警方控制一事有了新进展。据新华社报导，潜逃多年的公安部Ａ级通缉令通缉的重大杀人犯罪嫌疑人刘勇于近日被公安机关抓获，其兄刘汉涉嫌窝藏、包庇等严重刑事犯罪，正在接受警方调查。

而汉龙集团收购澳洲矿商Sundance Resources 将在下周迎来关键交易时点，此时汉龙出此意外，能否如愿收购Sundance或将面临变数。

汉龙2011年对澳洲矿商Sundance发起收购。后者在喀麦隆和刚果共和国边境地区开发一个价值50亿美元的铁矿石项目，之前因等待喀麦隆和刚果政府的采矿许可，以及中国国家开发银行不愿给予贷款，交易几度被推迟。

去年10月汉龙集团获得国开行的贷款承诺，向着敲定该项14亿美元收购交易迈出一大步。

不过在中国媒体披露刘汉被警方“控制”后，Sundance表示，汉龙可能会错过关键的投标截止日，汉龙如果在下周二前无法证明已获得相关融资，相关交易可能被取消。

而对于董事长接受警方调查一事，金路集团有关负责人在接受中国证券报采访时称，公司拥有职业化的管理团队，刘汉很少参与公司实际运营，此次事件不会对公司产生多大影响，公司目前生产经营一切正常。

汉龙集团成立于1997年，涉足清洁能源、资源开发、基础设施建设、高科技环保和跨国矿产投资等领域，目前控股、参股境内外五家上市公司。包括国内的金路集团、国外四家分别为Moly Mines 、General Moly 、Sundance Resources和Marenica Energy 。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)