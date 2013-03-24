重温稿-中国房地产：调控应适时向经济手段转化，建议自三套房起征房产税--国土部官员

路透北京3月23日 - 中国房地产市场调控已实施三年有余，最近推出的“新国五条”严厉程度进一步升级，中国国土资源部副部长胡存智周六针对此表示，当前应总结限购等行政手段的成功经验，适时将调控向经济手段转化，建议从第三套房开始征收不动产的调节税。

胡存智在中国发展高层论坛上称，近两年中国房地产市场形势总体稳定，说明限购限价等政策在调控投机投资性需求上发挥了作用，现在若能尽快用经济税收手段，就会使整个调控取得较好效果。

“收取不动产的调节税，我的建议应该是从两套以上，第三套房子开始收。这也是限购政策已经表现出来的成功的一方面，这样的话能够把投资、投机性的需求抑制在合理的水平上。”他称。

他认为，通过这种税收手段调节，把投资、投机性需求引导到两套房之内，使第三套房以上的房子失去过多的投资价值，进而可以扭转目前供不应求的局面，使大量存量房逐步供应到市场中。而在增加保有环节税费的同时也应减少流通环节税费。

目前中国仅在上海和重庆两地施行房产税试点，市场普遍预期今年年内房产税试点范围将有所铺开。而新国五条细则对房屋交易环节按差价征收20%个人所得税的规定，引起房地产市场震动，并导致短时间二手房交易大增。

对于土地供应，胡存智表示，供给对满足城镇化和住宅市场的需求是足够的。过去八年住房用地的供应，若按照容积率1.5来计算，可建住房面积达到84.36亿平方米，若按人均30平米的标准来计算，可以满足2.82亿人的新增城市人口的住房的需求。而在这期间，真正进入城镇的城市新增实际人口只有1.67亿。

他认为，虽然有地区等差异，但总体而言土地供应是充足的，“这一点来说，我们对房地产的均衡、稳定的发展是有充分的信心。”

新国五条规定，2013年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量。胡存智指出，今年的土地供应中要求三条，一是增加增量，二要尽快释放存量，已建立大企业大地块尽快开工建设的监察制度，三是要盘活已经闲置的土地。(完)