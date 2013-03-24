全球汇市：3月19日止当周投机客增持美元多仓--CFTC

路透3月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客的美元多仓增至7月17日当周以来最高。

3月19日止当周，投机客持有257.53亿美元的美元净多头仓位。前一周为254.6亿美元。

美元人气维持正面，因美国经济表现继续优于其他多数主要经济体。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 55,408 51,240

空头仓位 135,401 145,003

净仓位 -79,993 -93,763

欧元(125,000欧元为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 48,958 57,473

空头仓位 93,842 82,260

净仓位 -44,884 -24,787

英镑(62,500英镑为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 39,048 28,833

空头仓位 100,528 78,633

净仓位 -61,480 -49,800

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 11,143 6,206

空头仓位 22,139 19,694

净仓位 -10,996 -13,488

加元(100,000加元为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 39,417 37,020

空头仓位 104,748 90,417

净仓位 -65,331 -53,397

澳元(100,000澳元为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 100,998 77,746

空头仓位 46,943 54,480

净仓位 54,055 23,266

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月19日当周 3月12日当周

多头仓位 23,384 24,250

空头仓位 10,907 4,900

净仓位 12,477 19,350

(完)

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