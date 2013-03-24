全球汇市：3月19日止当周投机客增持美元多仓--CFTC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透3月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客的美元多仓增至7月17日当周以来最高。
3月19日止当周，投机客持有257.53亿美元的美元净多头仓位。前一周为254.6亿美元。
美元人气维持正面，因美国经济表现继续优于其他多数主要经济体。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 55,408 51,240
空头仓位 135,401 145,003
净仓位 -79,993 -93,763
欧元(125,000欧元为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 48,958 57,473
空头仓位 93,842 82,260
净仓位 -44,884 -24,787
英镑(62,500英镑为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 39,048 28,833
空头仓位 100,528 78,633
净仓位 -61,480 -49,800
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 11,143 6,206
空头仓位 22,139 19,694
净仓位 -10,996 -13,488
加元(100,000加元为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 39,417 37,020
空头仓位 104,748 90,417
净仓位 -65,331 -53,397
澳元(100,000澳元为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 100,998 77,746
空头仓位 46,943 54,480
净仓位 54,055 23,266
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
3月19日当周 3月12日当周
多头仓位 23,384 24,250
空头仓位 10,907 4,900
净仓位 12,477 19,350
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。