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市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:34 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年3月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(440,712口)

208,895 73,285 37,122 136,677 299,041 382,694 409,448 58,018 31,264

较3月12日变动(未平仓合约：减少4,939口)

7,278 -13,825 1,140 -12,873 7,370 -4,455 -5,315 -484 376

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.4 16.6 8.4 31.0 67.9 86.8 92.9 13.2 7.1

各类交易商数量(总计为348家)

187 82 87 64 50 289 189(完)

(整理 郑茵 审校 石冠兰)
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