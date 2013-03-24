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市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:38 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年3月19日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(168,616口)

48,036 64,206 15,398 84,936 68,845 148,370 148,449 20,246 20,167

较3月12日变动(未平仓合约：增加10,116口)

-115 9,911 519 5,729 -1,262 6,133 9,168 3,983 948

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.5 38.1 9.1 50.4 40.8 88.0 88.0 12.0 12.0

各类交易商数量(总计为256家)

91 97 49 50 47 167 175(完) (整理 郑茵 审校 石冠兰)
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