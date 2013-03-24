版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:42 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月19日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(582,483)

184,102 73,860 82,028 262,249 361,798 528,379 517,686 54,104 64,797

较3月12日变动(未平仓合约：减少22,617口)

-20,179 3,153 -3,284 5,511 -23,339 -17,952 -23,470 -4,665 853

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 12.7 14.1 45.0 62.1 90.7 88.9 9.3 11.1

各类交易商数量(总计为452家)

161 127 152 110 128 352 343(完)

(整理 郑茵 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐