版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:44 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,290,733口)

396,379 166,138 209,606 543,892 695,608 1149877 1071352 140,856 219,381

较3月12日变动(未平仓合约：增加66,417口)

41,495 -11,114 4,084 20,575 73,773 66,154 66,743 263 -326

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.7 12.9 16.2 42.1 53.9 89.1 83.0 10.9 17.0

各类交易商数量(总计为739家)

195 155 195 211 324 522 577 (完)

(整理 郑茵 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐