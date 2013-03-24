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市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:49 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年3月19日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(212,739口)

105,658 22,941 9,025 73,629 172,681 188,312 204,647 24,427 8,092

较3月12日变动(未平仓合约：增加8,925口)

5,216 5,404 -1,017 4,212 5,240 8,411 9,627 514 -702

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.7 10.8 4.2 34.6 81.2 88.5 96.2 11.5 3.8

各类交易商数量(总计为292家)

151 57 45 44 65 217 147(完)

(整理 郑茵 审校 石冠兰)
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