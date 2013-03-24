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市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:51 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月19日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(453,923口)

123,368 148,428 87,518 206,017 164,242 416,903 400,188 37,020 53,735

较3月12日变动(未平仓合约：减少16,398口)

2,256 -5,782 -8,812 -9,609 314 -16,165 -14,280 -233 -2,118

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.2 32.7 19.3 45.4 36.2 91.8 88.2 8.2 11.8

各类交易商数量(总计为391家)

116 137 121 93 102 282 300 (完)

(整理 郑茵 审校 石冠兰)
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