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市场报道 | 2013年 3月 24日 星期日 11:53 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月19日持仓报告(表)

路透3月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,647,391口)

358,086 134,365 632,225 579,870 801,723 1570181 1568313 77,210 79,078

较3月12日变动(未平仓合约：减少72,633口)

-18,381 -13,907 -28,578 -21,098 -24,532 -68,057 -67,017 -4,576 -5,616

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.7 8.2 38.4 35.2 48.7 95.3 95.2 4.7 4.8

各类交易商数量(总计为331家)

124 79 153 81 96 284 275(完)

(整理 郑茵 审校 石冠兰)
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