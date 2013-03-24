《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月22日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最 新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 50.04 +0.93 +1.8937% 1947154 搜狐 48.42 -0.22 -0.4523% 354971 网易 55.01 +0.56 +1.0285% 418164 百度 86.49 +0.57 +0.6634% 2048408 亚信科技 11.84 +0.05 +0.4241% 307910 台湾 台湾积体电 17.07 +0.18 +1.0657% 1523705 路 联电 1.81 +0.00 +0.00 250592 日月光 3.97 +0.03 +0.7614% 120657 硅品精密 5.45 +0.02 +0.3683% 686889 和信超媒体 1.05 +0.02 +1.9417% 47505 友达 4.09 -0.03 -0.7282% 71311 中华电信 31.01 +0.35 +1.1416% 82210 台湾国际航 33.25 +0.10 +0.3017% 1070169 电 香港 中国移动 52.75 -0.41 -0.7713% 148469 中国联通 13.89 +0.34 +2.5092% 174413 中国电信 51.60 +1.17 +2.32% 19020 中芯国际 3.02 -0.06 -1.9481% 75240 电讯盈科 4.75 +0.04 +0.85% 3018 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。