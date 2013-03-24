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亚洲 | 2013年 3月 24日 星期日 14:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月22日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最  
 新收盘价：                                           
                                                                
 公司名      股票代码    收盘价    涨跌     涨跌幅%     成交量
                                                           
 中国                                                 
 新浪                      50.04    +0.93   +1.8937%     1947154
 搜狐                      48.42    -0.22   -0.4523%      354971
 网易                      55.01    +0.56   +1.0285%      418164
 百度                      86.49    +0.57   +0.6634%     2048408
 亚信科技                  11.84    +0.05   +0.4241%      307910
                                                                
 台湾                                                 
 台湾积体电                17.07    +0.18   +1.0657%     1523705
 路                                                   
 联电                       1.81    +0.00      +0.00      250592
 日月光                     3.97    +0.03   +0.7614%      120657
 硅品精密                   5.45    +0.02   +0.3683%      686889
 和信超媒体                 1.05    +0.02   +1.9417%       47505
 友达                       4.09    -0.03   -0.7282%       71311
 中华电信                  31.01    +0.35   +1.1416%       82210
 台湾国际航                33.25    +0.10   +0.3017%     1070169
 电                                                   
                                                                
 香港                                                 
 中国移动                  52.75    -0.41   -0.7713%      148469
 中国联通                  13.89    +0.34   +2.5092%      174413
 中国电信                  51.60    +1.17     +2.32%       19020
 中芯国际                   3.02    -0.06   -1.9481%       75240
 电讯盈科                   4.75    +0.04     +0.85%        3018
 
(完)
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