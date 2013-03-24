中国财政：财政收入增速或将降至一位数，目前赤字规模较大--财政部部长

路透北京3月24日 - 中国新任财政部部长楼继伟周日表示，目前中国财政赤字规模较大，一是为应对外部环境的不利冲击，二是内部财政收入支出增速变化所致，预计未来财政收入将降至一位数增长。

刚刚过去的“两会”（全国人大和政协会议）确定，为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)，预算赤字较上年实际水平大增五成。

“我们应该建立稳定平衡的强大的财政，现在赤字规模还是比较大的，应该说还主要是为了应对外部环境一些不利的冲击。”楼继伟在中国发展高层论坛上表示，他并称对欧洲的状况“确实是非常担心”，担心欧洲十年内能否走出困境。

就国内而言，他指出，“现在财政支出增长非常快，收入今后我估计就是一位数的增长，不太可能出现超规模的增长。这方面国内的压力真是实质性的压力。”

中国今年预算全国财政收入126,630亿元，增长8%，低于去年全国财政收入同比增幅12.8%，而2011年的增幅高达24.8%。

在压缩支出方面，楼继伟称，要按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的原则，该合并的合并，该完善制度的完善制度，特别是每一项制度应当有自身的约束，以避免支出压力的不断发散。

“我们期望通过几年的改革，在外部环境改善的时候，我们能回到财政的平衡。”他称。

对于地方债务，财政部正按审计署此前统计的数据，分析或有风险。“分门别类，先采取一些政策，制止住地方政府债务扩张的趋势，再研究什么样的制度，给人家开一条正道，堵住那些歪门。”楼继伟表示。

国家审计署此前公布，截至2010年底，除54个县级政府没有政府性债务外，全国省、市、县三级地方政府性债务馀额共计10.7万亿元，这约占当年GDP的四分之一。

楼继伟在论坛回答提问环节还表示，不太倾向将外汇储备资金用于社会保险资金。鉴于外储资金有成本，若交由社保基金投资，投资收益必须覆盖成本，不然，可能还要进行补贴，风险太大。

“社会保险方面的制度漏洞太多，如果我们不把这些制度的漏洞堵上，提供一些有约束，有激励的机制的安排，包括管理的方式，给多少钱也会吃光。”他坦陈。