重温稿-中国经济：下行压力有所加剧，应深化改革开放破解发展难题--副总理

路透北京3月24日 - 新上任的中国国务院副总理张高丽周日表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决问题的根本出路。

他在中国发展高层论坛做主旨演讲时称，当前改革已进入攻坚期、深水区，触及到深层次矛盾和重大利益调整，将进一步解放思想，以更大的勇气和智慧全面深化改革开放，做到“改革不停顿，开放不止步”。

张高丽指出，从中国的外部环境看，世界经济已处在深入转型调整期，一些国家的债务危机压力短期内难以有效化解，世界经济低速增长的态势短期难明显改善，不确定因素较多。

“从中国内部看，发展中不平衡、不协调、不可持续问题比较突出，经济结构的调整、科技创新的任务繁重艰巨，经济下行的压力和产能过剩的矛盾有所加剧。”他并称，国内金融领域存在潜在风险，资源环境的约束日益强化，转变经济增长方式在体制机制上的障碍也较多。

中国经济在2012年增速明显放缓，GDP(国内生产总值)同比增长7.8%，为1999年来最低位；在去年四季度触底回升以来，今年中国经济保持温和复苏的态势，决策层将今年GDP目标定在7.5%，强调将更加注重经济增长的质量。

“我个人认为中国的经济问题，说到底是经济结构的调整，科技创新的驱动和资源环境保护的问题。这是我们今后要特别突出抓好的重点工作。”张高丽表示，将通过深化财税、金融、资源性产品价格等方面的改革，用市场、经济的办法来加快产业结构的调整规划升级，提高中国发展的质量效益和水平。

改革是新一届政府强调的主题之一。张高丽在会上称，将加快实施机构改革和职能转变。政府要间接减少对微观事务的管理，重在向市场、社会、企业放权，在更大程度更广范围发挥市场的资源配置中的基础作用，使企业在公平竞争中优胜劣汰，激发市场主体活力。