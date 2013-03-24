重温稿-中港个股：中石化斥30亿美元购母公司海外资产，去年净利跌13%符预期

* 公布以30亿美元总对价收购海外资产

* 交易令中石化储量及产量分别提升6.5%及8.6%

* 其中收购俄罗斯的资产存有变数

* 去年度净利同比下降13%，符合市场预期

路透香港3月24日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周日公布，以30亿美元总对价收购母公司于海外多项油气资产；同时公布去年度净利同比下降13%，符合市场预期。

该公司在联交所一份声明中称，计划以总对价29.9977亿美元，收购母公司三项分别位于哈萨克斯坦、哥伦比亚以及俄罗斯乌德穆尔特共和国的油气资产权益，预计是次交易可令中石化的境外探明储量大幅提升，但对于提升中石化整体储量的帮助相对有限。

“借助本次交易，本公司得以进入全球极具勘探及产量前景的油气盆地，并提高国际竞争力。”中石化称。

公告显示，中石化将收购母公司在三家海外合资公司--CIR、Mansarovar及Taihu的权益，而该三家公司的合资方分别是LukOil、ONGC AAL以及Rosneft 。

不过中石化表示，Taihu的另一股东Rosneft尚未放弃Taihu交易股权的优先受让权。换言之中石化能否成功从母公司手中收购Taihu，乃未知之数。

CIR、Mansarovar及Taihu合计可能对中石化的油气探明储量及产量储量贡献分别为2.582亿桶及3,700万桶油当量，完成收购后，中石化的探明储量可提升6.5%至42.22亿桶油当量，产量则可提升8.6%至4.65亿桶油当量。

而Taihu的探明储量及产量贡献占比最大，分别为1.683亿桶及2,240万桶油当量。

是次收购的资产以原油为主，符合分析师的预期，因为中石化此前配售H股筹资约240亿港元，相信是准备落实收购母公司的海外资产，以增强上游业务实力。

**炼油业务持续亏损**

同时，中石化公布，去年度净利同比下降12.8%，主要受累于炼油业务持续亏损以及化工利润大跌。

公告显示，2012年1-12月净利为638.79亿元人民币，上年同期则为732.25亿元；与汤森路透综合30名分析师预测中位值627.33亿元相若。

营业额为27,336亿元，同比上升11%。期内每股基本盈利为0.736元，拟派发末期股息每股0.2元人民币(含税)，同时按每10股送2股并转增1股。

中国去年八次调整成品油价，但是国内外油价倒挂问题尚未彻底解决，中石化去年炼油业务亏损114亿元，上年同期则亏损358亿元；化工业务利润则由上年同期267亿元降至11.8亿元。

中石化表示，展望今年，预计世界经济将缓慢复苏，但形势依然错综复杂、充满变数，低速增长态势仍将延续，但受境内外宏观环境波动影响，石油、石化市场状况依然严峻。

中石化并称，预计今年原油价格在高位波动。公司全年计划生产原油4,643万吨、天然气181亿立方米；加工原油2.38亿吨，生产成品油1.45亿吨、乙烯983万吨，均较去年有所提高。

今年的资本开支预算1,817亿元，比去年1,690亿元亦有提高；其中约一半开支用于上游勘探与开发。

中石化同时还刊登董事会公告称，继续增加在中国银行间交易商协会注册发行超短期融资券额度人民币300亿元；并通过在境外发行美元债券的议案，募集资金用于收购中国石化集团海外资产、加大海外业务投入和偿还银行借款等。