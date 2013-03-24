重温稿-中港股业绩：建行2012年净利升14%略高于预期，但创上市以来最低

路透北京3月24日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 去年度净利升14.26%，略高于预期，但为该行2007年上市以来的最低增速。该行并预计今年人民币贷款增速约为12%。

周日刊登在上海证券交易所的建行年报显示，按照中国会计准则，2012年该行总资产规模近14万亿元人民币，实现净利润1,936.02亿元，略高于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测其去年度净利为1,882.75亿元。

“（2013年将）人民币贷款增速计划约12%，信贷资源向资本占用少、经营效益好的业务倾斜。”建行在年报中称。

建行2011年报中也明确2012年人民币贷款增速为12%左右，实际截至2012年末，该行客户贷款和垫款总额75,123.12 亿元，增长15.64%。

2012年6-7月，中国央行两度降息，同时利率市场化破冰，存款利率上浮空间和贷款利率下降空间被打开。二季度，中国银监会大力开展“七不准、四公开”的银行乱收费清查工作。这两项政策导致中国银行业息差收入和手续费收入腹背受敌。而2013年又面临着银行业资本管理办法的实施，来自金融脱媒、资本约束、经济下行周期等的调整有增无减。

建行2012年利息净收入增长15.97%，低于2011年的21.10%。但行长报告则称，“克服降息及存贷款利率浮动区间扩大的影响，净利息收益率较上年提高5个基点至2.75%。”

同时受国内经济增速放缓及收费监管政策变化等因素影响，手续费及佣金净收入增幅较上年回落至7.49%。

年报数据还显示，于2012年末，建设银行市值为2,000亿美元，居全球上市银行第二位。在四大国有商业银行中，建行历来的传统优势领域是基础设施行业，该领域贷款余额20,961.29 亿元，新增额在公司类贷款新增中占比27.04%。

中国证券报本月稍早报导称，工行 、农行 、中行 、建行和交行五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%。

年报显示，截至去年末，建行资本充足率与核心资本充足率为14.32%和11.32%，分别较上年上升0.64和0.35个百分点。拨备覆盖率达到271.29%，较上年提高29.85个百分点；减值准备对贷款总额比率为2.69%，较上年提高0.05个百分点。年末不良贷款率为0.99%，较上年下降0.10个百分点。

年报并称，该行2012年度拟实施每股0.268元（含税）的现金股息派发方案。

建行行长张建国此前表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放。而海外扩张方面也希望能在东南亚地区，台湾地区有更多斩获。

建设银行A股周五收报4.71元人民币.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站( here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)