全球外汇市场3月25日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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-- - 日本－欧盟峰会
0900 - 意大利3月消费者信心指数
1000 - 意大利2月对非欧盟贸易收支初值
1100 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许出席活动New Face of the Euro Exhibition的开幕式，并发表讲话
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行1月中西部制造业指数
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数
1430 - 美国达拉斯联储德州3月制造业指数
1545 - 瑞士央行副总裁丹亭发表题为“当前货币政策面临的挑战”的讲话
1630 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)讲话
1715 - 美联储主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话
2145 - 新西兰2月进出口及贸易收支
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。