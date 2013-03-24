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亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 06:36 BJT

全球外汇市场3月25日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本－欧盟峰会

0900 - 意大利3月消费者信心指数

1000 - 意大利2月对非欧盟贸易收支初值

1100 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许出席活动New Face of the Euro Exhibition的开幕式，并发表讲话

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行1月中西部制造业指数

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数

1430 - 美国达拉斯联储德州3月制造业指数

1545 - 瑞士央行副总裁丹亭发表题为“当前货币政策面临的挑战”的讲话

1630 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)讲话

1715 - 美联储主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话

2145 - 新西兰2月进出口及贸易收支

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 张涛)
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