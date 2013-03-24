日韩经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 102 3月27-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.2% -1.1% 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 2月 -- 盈余65.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,273 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,719 3月28-29日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 +0.2% +2.4% (较前月) -0.6% +1.9% 2330 日本求才求职比 2月 0.86 0.85 2330 日本失业率 2月 4.2% 4.2% 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 +2.6% +0.3% 日本工业生产一个月预估 2月 -- +5.3% 日本工业生产两个月预估 2月 -- +0.3% 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +7.3% (较前月) -- -1.5% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.5 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 2月 -0.4% -0.2% 年同期) 日本全国整体CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.6% -0.6% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) 3月 -- -0.9% 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -3.7% 日本房屋开工(较上年同期) -1.9% +5.0% 4月1日当周 4月1日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)