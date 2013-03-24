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亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 06:42 BJT

****澳新经济指标预测--3月25日-4月1日****

路透3月25日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月25日当周 
    
 3月25日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值        前值
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月            2月       顺差0.17    逆差3.05
           度)                                                          
                                          截至2月的一年       逆差14.8      逆差13
                进口(亿新西兰元)                                  35.3        36.5
                出口(亿新西兰元)                                    36        33.5
        
 3月26日(二)
 暂无重要经济数据公布
    
 3月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0000      新西兰NBNZ企业经济信心指数                3月            --      +39.4%
                    企业自身活动指数                                --      +37.6%
 2145      新西兰建筑许可                            2月            --       -0.4%
 2330      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                 3月            --         持
                                                                        平
    
 3月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲民间信贷(较前月)                      2月            --       +0.2%
 0030      澳洲房屋贷款(较前月)                      2月            --       +0.4%
    
 3月29日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    4月1日当周
 4月1日(一)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
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