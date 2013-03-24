澳新经济指标预测--3月25日-4月1日****

路透3月25日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 2月 顺差0.17 逆差3.05 度) 截至2月的一年 逆差14.8 逆差13 进口(亿新西兰元) 35.3 36.5 出口(亿新西兰元) 36 33.5 3月26日(二) 暂无重要经济数据公布 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- +39.4% 企业自身活动指数 -- +37.6% 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -0.4% 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 3月 -- 持 平 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间信贷(较前月) 2月 -- +0.2% 0030 澳洲房屋贷款(较前月) 2月 -- +0.4% 3月29日(五) 暂无重要经济数据公布 4月1日当周 4月1日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)