澳新经济指标预测--3月25日-4月1日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透3月25日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 2月 顺差0.17 逆差3.05 度) 截至2月的一年 逆差14.8 逆差13 进口(亿新西兰元) 35.3 36.5 出口(亿新西兰元) 36 33.5 3月26日(二) 暂无重要经济数据公布 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- +39.4% 企业自身活动指数 -- +37.6% 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -0.4% 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 3月 -- 持 平 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间信贷(较前月) 2月 -- +0.2% 0030 澳洲房屋贷款(较前月) 2月 -- +0.4% 3月29日(五) 暂无重要经济数据公布 4月1日当周 4月1日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。