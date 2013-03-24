版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 25日 星期一 07:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月25日－4月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

    * 3月25日当周
    
 3月25日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            1月         --        94.7
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                2月         --      负0.32
 
        
 3月26日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 --       美国建筑许可(万户)                          2月修正值         --        94.6
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           3月23日当周         --       +1.4%
 1230     美国耐久财订单                                    2月      +3.8%       -4.9%
          扣除运输的耐久财订单                                       +0.5%       +2.3%
          扣除国防的耐久财订单                                       +2.5%       -0.1%
          扣除飞机的非国防资本财                                     -1.4%       +7.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         3月23日当周         --       +2.9%
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同            1月      +7.8%       +6.8%
          期)                                                               
          经季节调整(较前月)                                         +0.9%       +0.9%
          未经季节调整(较前月)                                       +0.1%       +0.2%
 1400     美国消费者信心指数                                3月       68.0        69.6
 1400     美国新屋销售年率(万户)                            2月       42.0        43.7
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  3月         --         正6
 1430     美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数              3月         --         5.2
    
    
 3月27日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          3月22日当周         --       765.1
          再融资指数                                                    --     4,108.8
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 2月      +0.7%       +0.1%
                       (较上年同期)                                  +0.8%       +0.5%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.3%       +0.1%
                        (较上年同期)                                 +1.0%       +1.0%
 1400     美国成屋待完成销售                                2月      -0.5%       +4.5%
 
           
 3月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国企业获利                                   第四季      -1.2%       +2.5%
 1230     美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率    第四季终值      +0.5%       +0.1%
          美国最终销售                                               +1.9%       +1.7%
          美国民间消费                                                  --       +2.1%
          GDP隐性平减指数                                            +0.9%       +0.9%
          个人消费支出(PCE)物价指数                                  +1.5%       +1.5%
          核心PCE物价指数                                            +0.9%       +0.9%
 1230     加拿大GDP(较前月)                                 1月      +0.1%       -0.2%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              3月23日当周       34.0        33.6
          初请失业金人数四周均值(万人)                                  --      33.975
          续请失业金人数(万人)                      3月16日当周      304.0       305.3
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月      +0.4%        持平
             (较上年同期)                                               --       -0.2%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     3月       56.5        56.8
 1430     美国ECRI一周领先指标                      3月22日当周         --          --
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                  3月         --        负10
    
    
 3月29日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 --       美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值                 2月         --       +1.3%
 1230     美国个人所得                                      2月      +0.8%       -3.6%
              个人消费                                               +0.6%       +0.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 --        持平
              核心PCE物价指数                                        +0.1%       +0.1%
              实质个人支出                                              --       +0.1%
 1355     路透/密西根大学消费者信心指数                 3月终值       72.5        71.8
                           现况指数                                   87.5        87.5
                           预期指数                                   62.0        61.7
  
    
    * 4月1日当周

 4月1日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月终值       54.9        54.9
 1400     美国建筑支出                                      2月      +1.0%       -2.1%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   3月       54.0        54.2
          投入物价分项指数                                            59.8        61.5
          就业分项指数                                                  --        52.6
          新订单分项指数                                                --        57.8
       (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐