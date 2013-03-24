美国与加拿大经济指标预测--3月25日－4月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 1月 -- 94.7 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 负0.32 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可(万户) 2月修正值 -- 94.6 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月23日当周 -- +1.4% 1230 美国耐久财订单 2月 +3.8% -4.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +2.3% 扣除国防的耐久财订单 +2.5% -0.1% 扣除飞机的非国防资本财 -1.4% +7.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月23日当周 -- +2.9% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 1月 +7.8% +6.8% 期) 经季节调整(较前月) +0.9% +0.9% 未经季节调整(较前月) +0.1% +0.2% 1400 美国消费者信心指数 3月 68.0 69.6 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 42.0 43.7 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 -- 正6 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 3月 -- 5.2 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月22日当周 -- 765.1 再融资指数 -- 4,108.8 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.5% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1400 美国成屋待完成销售 2月 -0.5% +4.5% 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国企业获利 第四季 -1.2% +2.5% 1230 美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +0.5% +0.1% 美国最终销售 +1.9% +1.7% 美国民间消费 -- +2.1% GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.5% 核心PCE物价指数 +0.9% +0.9% 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 +0.1% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月23日当周 34.0 33.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.975 续请失业金人数(万人) 3月16日当周 304.0 305.3 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.4% 持平 (较上年同期) -- -0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 56.5 56.8 1430 美国ECRI一周领先指标 3月22日当周 -- -- 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 3月 -- 负10 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 2月 -- +1.3% 1230 美国个人所得 2月 +0.8% -3.6% 个人消费 +0.6% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- 持平 核心PCE物价指数 +0.1% +0.1% 实质个人支出 -- +0.1% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 72.5 71.8 现况指数 87.5 87.5 预期指数 62.0 61.7 * 4月1日当周 4月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月终值 54.9 54.9 1400 美国建筑支出 2月 +1.0% -2.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 54.0 54.2 投入物价分项指数 59.8 61.5 就业分项指数 -- 52.6 新订单分项指数 -- 57.8 (完)